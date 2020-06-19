ЦСКА заявил на остаток сезона Наира Тикнизяна, который вернулся из аренды в «Авангарде»

ЦСКА заявил на оставшиеся матчи сезона защитника Наира Тикнизяна, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

С января до конца мая Тикнизян выступал за курский «Авангард» на правах аренды. Футболист заявлен под своим прежним номером — 71.

21-летний Тикнизян — воспитанник московского ЦСКА, в составе которого он дебютировал в сентябре 2017 года.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Российская Премьер-Лига была приостановлена в марте и возобновится сегодня, 19 июня. В первом матче после рестарта РПЛ, который состоится 21 июня, ЦСКА встретится с петербургским «Зенитом».

ЦСКА, набрав 36 очков в 22 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50).