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ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом» роликом с растолстевшими футболистами

ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом» роликом с растол
ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом» роликом с растолстевшими футболистами
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА представил проморолик к предстоящему матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги, который станет первым для команды после возобновления сезона.

За основу ролика взято популярное видео ROLLIN` SAFARI, в котором показано, как бы взаимодействовали животные, если бы они были круглыми. При этом в ролике у зверей лица растолстевших футболистов «армейцев» и главного тренера Виктора Гончаренко. Среди них также нашлось место нападающему «Зенита» Артёме Дзюбе.

Видео доступно в «твиттере» ЦСКА.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится 20 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Резервный рефери – Роман Галимов.

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