Цорн рассказал о судьбе Гулиева, Умярова и Селихова в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о дальнейшей судьбе полузащитников Аяза Гулиева и Наиля Умярова и вратаря Александра Селихова.



«Гулиев переведён в «Спартак-2». Это совсем не значит, что он не вернётся в основу и что он с кем-то поссорился. Такого не было, у всех отношения чистые. Аяз завтра приедет в офис, и мы с ним обсудим ситуацию. Мы должны напрямую друг другу всё говорить, это база для успеха команды.



Умяров — один из наших самых талантливых игроков, мы на него надеемся, он — будущее клуба. Никаких мыслей, чтобы его отдать, продать, нет вообще. Он спартаковец и останется им.



Что касается Селихова, он большой молодец. Саша опередил своё восстановление на два с половиной месяца, работал очень профессионально. Он допущен к работе с основой, конкурирует с Максименко, который остаётся первым номером», — сказал Цорн в ролике на канале «Дневник фаната» в YouTube.

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