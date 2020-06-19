Артём Дзюба опубликовал в «Инстаграме» мем про матч «Сочи» — «Ростов»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» мем про матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов». Напомним, представлять «Ростов» в матче будут 11 воспитанников академии клуба — состав 2002 и 2003 годов рождения.
Фото: https://www.instagram.com/artem.dzyuba/
Посмотреть видео, которое опубликовал Дзюба, можно по ссылке.
Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.
Матч «Сочи» — «Ростов» состоится сегодня, 19 июня. Начало встречи — 20:00 мск.
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