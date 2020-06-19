Футболисты «Ростова» вылетают на игру с «Сочи»
Футболисты «Ростова» вылетают на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», сообщает пресс-служба ростовского клуба на официальной странице в «Инстаграме».
«Уважаемые болельщики! Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. «Ростов» соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал «Ростов», не застрахован никто.⠀
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Игра «Сочи» — «Ростов» состоится сегодня на стадионе «Фишт» в 20:00 мск. Информация о заявке на матч и составе игроков будет опубликована позднее», — сказано в сообщении.
Посмотреть фотографию можно на странице «Ростова» в «Инстаграме».
Уткин: у ростовских мальчишек нет ни единого шанса. Матч с «Сочи» — это метафора страны
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