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Футболисты «Ростова» вылетают на игру с «Сочи»

Футболисты «Ростова» вылетают на игру с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Ростова» вылетают на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», сообщает пресс-служба ростовского клуба на официальной странице в «Инстаграме».

«Уважаемые болельщики! Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. «Ростов» соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал «Ростов», не застрахован никто.⁣⁣⠀
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Игра «Сочи» — «Ростов» состоится сегодня на стадионе «Фишт» в 20:00 мск. Информация о заявке на матч и составе игроков будет опубликована позднее», — сказано в сообщении.

Посмотреть фотографию можно на странице «Ростова» в «Инстаграме».

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