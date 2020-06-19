Хинкель будет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом» вместо Тедеско

Как стало известно «Чемпионату», руководить «Спартаком» в завтрашнем матче с тульским «Арсеналом» будет Андреас Хинкель.



Это связано с тем, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско должен отбыть дисквалификацию – в матче с «Оренбургом» специалист получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне. При этом Тедеско вместе с командой отправится в Тулу, а за матчем будет наблюдать из VIP-ложи стадиона.



Матч «Арсенал» – «Спартак» состоится завтра, 20 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери – Алексей Амелин (Тула).

Доменико Тедеско: хватит уже перерывов, давайте поиграем!