Футболисты «Крыльев Советов» и «Ахмата» во время игры поаплодировали врачам

Игроки самарских «Крыльев Советов» и грозненского «Ахмата» во время матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом.

На 20-й минуте в матче была сделана пауза. Футболисты и болельщики поаплодировали врачам. Напомним, 23-й тур Российской Премьер-Лиги посвящён медицинским работникам.

Встреча сейчас проходит в Самаре на стадионе «Самара Арена». К 36-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. Защитник самарских «Крыльев Советов» Тарас Бурлак стал автором первого гола после рестарта сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. 30-летний футболист отличился на 6-й минуте домашнего матча 23-го тура с грозненским «Ахматом». Результативную передачу отдал защитник Никита Чернов.

На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» — «Ахмат».



«Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Миодрага Божовича 22 очка. «Ахмат» (20) располагается на 16-м месте.