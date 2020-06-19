Губерниев возмутился несоблюдением социальной дистанции на матче «Сочи» — «Ростов»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев обратил внимание на несоблюдение социальной дистанции болельщиками на матче 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Сочи».

«Я правильно понимаю, что это нормальная социальная дистанция на футболе? Сочи — Ростов! И маски на нос никто не надевает», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, на матчи РПЛ после возобновления разрешено допускать не более 10% зрителей. Губерниев заявлял, что играть в футбол нужно без зрителей.

Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 2:1, идёт первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Ранее у шести футболистов «Ростова» выявили коронавирус. Вся команда и тренерский штаб ушли на двухнедельный карантин. «Сочи» отказался перенести встречу, в связи с чем жёлто-синие вынуждены были заявить на матч игроков младше 20 лет.

«Ростов», набрав в 22 турах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте.