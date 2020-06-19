Губерниев возмутился несоблюдением социальной дистанции на матче «Сочи» — «Ростов»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев обратил внимание на несоблюдение социальной дистанции болельщиками на матче 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Сочи».
«Я правильно понимаю, что это нормальная социальная дистанция на футболе? Сочи — Ростов! И маски на нос никто не надевает», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, на матчи РПЛ после возобновления разрешено допускать не более 10% зрителей. Губерниев заявлял, что играть в футбол нужно без зрителей.
Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 2:1, идёт первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее у шести футболистов «Ростова» выявили коронавирус. Вся команда и тренерский штаб ушли на двухнедельный карантин. «Сочи» отказался перенести встречу, в связи с чем жёлто-синие вынуждены были заявить на матч игроков младше 20 лет.
«Ростов», набрав в 22 турах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте.
- 19 июня 2020
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:39
-
20:33
-
20:31
-
20:22
-
20:20
-
20:16
-
20:08
-
19:57
-
19:51
-
19:31
-
19:29
-
19:15
-
19:14
-
18:58
-
18:42
-
18:36
-
18:29
-
18:28
-
18:14
-
18:11
-
18:03
-
18:00
-
17:53
-
17:35
-
17:29
-
17:26
-
17:20
-
17:16
-
17:14
-
17:08