«Сочи» — «Ростов»: Заболотный забил гол ударом через себя

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил гол в падении ударом через себя в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:1, первый тайм).
В добавленное к первому тайму время Кирилл Заика навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Заболотный бисеклетой отправил мяч под перекладину ворот «Ростова».
Полузащитник «Ростова» Роман Романов забил гол в ворота «Сочи» на 52-й секунде матча. Спустя пять минут автогол игрока ростовчан помог «Сочи» сравнять счёт. На 15-й минуте встречи в результате провала обороны «Ростова» Александр Кокорин после передачи Андрея Мостового выбежал по центру один на один с голкипером и уверенным ударом низом отправил мяч в сетку ворот. На 44-й минуте Кокорин получил пас от Заики на правом краю чужой штрафной, низом пробил с острого угла и мяч рикошетом от Дениса Попова залетел в сетку.
Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 4:1, идёт первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 19 июня 2020
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:39
-
20:33
-
20:31
-
20:22
-
20:20
-
20:16
-
20:08
-
19:57
-
19:51
-
19:31
-
19:29
-
19:15
-
19:14
-
18:58
-
18:42
-
18:36
-
18:29
-
18:28
-
18:14
-
18:11
-
18:03
-
18:00
-
17:53
-
17:35
-
17:29
-
17:26
-
17:20
-
17:16
-
17:14
-
17:08