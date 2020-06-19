«Сочи» — «Ростов»: Заболотный забил гол ударом через себя

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил гол в падении ударом через себя в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:1, первый тайм).

В добавленное к первому тайму время Кирилл Заика навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Заболотный бисеклетой отправил мяч под перекладину ворот «Ростова».

Полузащитник «Ростова» Роман Романов забил гол в ворота «Сочи» на 52-й секунде матча. Спустя пять минут автогол игрока ростовчан помог «Сочи» сравнять счёт. На 15-й минуте встречи в результате провала обороны «Ростова» Александр Кокорин после передачи Андрея Мостового выбежал по центру один на один с голкипером и уверенным ударом низом отправил мяч в сетку ворот. На 44-й минуте Кокорин получил пас от Заики на правом краю чужой штрафной, низом пробил с острого угла и мяч рикошетом от Дениса Попова залетел в сетку.



Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 4:1, идёт первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.