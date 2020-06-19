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«Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ

«Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» установил рекорд Российской Премьер-Лиги, одержав победу в матче с «Ростовом» со счётом 10:1.

Клуб из Сочи одержал самую крупную победу в истории чемпионата России. Впервые клуб РПЛ забил в ворота соперника 10 голов.

Кроме того, «Сочи» повторил рекорд по наибольшей разнице мячей в матче чемпионата. 3 ноября 2000 года в матче Премьер-Лиги московский «Локомотив» разгромил элистинский «Уралан» со счётом 9:0.

За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

«Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1 в матче РПЛ
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