«Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ

«Сочи» установил рекорд Российской Премьер-Лиги, одержав победу в матче с «Ростовом» со счётом 10:1.

Клуб из Сочи одержал самую крупную победу в истории чемпионата России. Впервые клуб РПЛ забил в ворота соперника 10 голов.

Кроме того, «Сочи» повторил рекорд по наибольшей разнице мячей в матче чемпионата. 3 ноября 2000 года в матче Премьер-Лиги московский «Локомотив» разгромил элистинский «Уралан» со счётом 9:0.

За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.