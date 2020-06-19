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«Просто безобразие, противно было смотреть». Мостовой — о матче «Сочи» — «Ростов»

«Просто безобразие, противно было смотреть». Мостовой — о матче «Сочи» — «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой остался недоволен матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» (10:1), в котором гости вынуждены были выпустить на поле игроков моложе 20 лет.

«Сочи» нужно было остановиться и катать мяч. Или просто выпустить таких же ребят. Матч — просто безобразие, мне было противно и неприятно его смотреть. Конечно, «Сочи» не вылетит, это просто невозможно. Они уже «Спартак» догнали.

А что дальше будет у «Ростова»? Опять детей выпускать? Опять этот вопрос встанет. Для них, конечно, это большой опыт. Многие из них потом нигде не заиграют. Кто-то теперь будет злее, кто-то, может, плакать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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