«Просто безобразие, противно было смотреть». Мостовой — о матче «Сочи» — «Ростов»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой остался недоволен матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» (10:1), в котором гости вынуждены были выпустить на поле игроков моложе 20 лет.
«Сочи» нужно было остановиться и катать мяч. Или просто выпустить таких же ребят. Матч — просто безобразие, мне было противно и неприятно его смотреть. Конечно, «Сочи» не вылетит, это просто невозможно. Они уже «Спартак» догнали.
А что дальше будет у «Ростова»? Опять детей выпускать? Опять этот вопрос встанет. Для них, конечно, это большой опыт. Многие из них потом нигде не заиграют. Кто-то теперь будет злее, кто-то, может, плакать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Мостовой: Заболотному 30 лет, а он забил детям и радуется. Это его уровень
- 20 июня 2020
-
00:11
-
00:11
- 19 июня 2020
-
23:57
-
23:57
-
23:49
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
22:54
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:11
-
21:58
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:44
-
21:34
-
21:31
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:12
Партнерский контент