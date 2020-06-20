«Сочи» извинился перед «Ростовом» за шутку про школьников

Пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев извинился за пост, опубликованный в «Инстаграме» и посвящённый предстоящему матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



«Наверное, к самому футболу внимания было меньше, чем к тому, что происходило вокруг. Я как пресс-атташе несу ответственность за то, что происходит, и в первую очередь хочу извиниться перед болельщиками „Ростова“ и самим клубом. Мне кажется, неправильно было так делать, мы погорячились, мне очень неудобно за то, что всё так получилось. То, как это выглядело, и то, как это было подано в СМИ, не отражает ценностей нашего клуба и профессиональную этику.



Мне хотелось бы извиниться от лица клуба, потому что я понимаю, что профессиональный клуб не должен себя так вести. Чувствую вину, и не только перед „Ростовом“, но и перед нашими тренерами и руководством. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против нас. Если бы мы знали, как всё обернется, то не делали бы этого. Поэтому хочется извиниться перед всеми», — цитирует Груднева ТАСС.

Пресс-служба «Сочи» ранее удалила пост, опубликованный в «Инстаграме» и посвящённый предстоящему матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Сочинцы опубликовали фотографию школьника, сидящего за столом с компьютером в болоте, и сопроводили её следующим сообщением: «Вся страна будет болеть за школьников!» (один из самых популярных комментов). Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовёт домой. P.S. «Ростов», это шутка, и это на нашей совести».