Жозе Моуринью остался недоволен работой VAR и арбитров в игре с «МЮ»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выразил недовольство работой арбитров и системы VAR в игре 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Я недоволен первым и вторым пенальти. Меня не устраивает работа VAR. Рефери может ошибиться и поставить «дешёвый» пенальти, но тогда VAR должен выполнить свою работу.



Мы знаем, что «Манчестер Юнайтед» имеет невероятный рекорд в этом сезоне с учётом назначенных пенальти, поэтому мы знали, что всё в поле было очень опасно для нас. Мы должны были быть очень и очень осторожными, каждый удар блокировать. Мы знали и были готовы делать это, держа руки за спиной, игроки понимали, что это может произойти.



Что мне понравилось? Мне нравится отношение команды, командная организация, контроль, следование плану, он очень твёрдый. Мы играли в таком стиле, который не нравится «Юнайтед », и я действительно доволен этим. Недоволен тем, что я читал игру, но у меня не было запасных, чтобы реагировать. Когда соперник стал доминировать, мы устали и не могли прессинговать», — цитирует Моуринью Sky Sports.



«Манчестер Юнайтед», набрав 46 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (42) — восьмое.