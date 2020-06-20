«Манчестер Юнайтед» ушёл от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

В Лондоне прошёл матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн открыл счёт на 27-й минуте встречи. Форвард практически в центре поля подхватил мяч, проскочил между защитников, ворвался в штрафную и нанёс плотный удар. Давид де Хеа не сумел выручить свою команду.
На 80-й минуте Поль Погба в штрафной обыграл Эрика Дайера, после чего получил толчок в спину — судья назначил пенальти. Бруну Фернандеш с «точки» уверенно пробил в левый от себя угол ворот. В добавленное время арбитр поставил второй пенальти в ворота «Тоттенхэма», однако отменил решение после VAR.
«Манчестер Юнайтед», набрав 46 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (42) — восьмое.
В первом круге АПЛ сезона-2019/2020 «Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретились в Манчестере на арене «Олд Траффорд» 4 декабря. Финальный свисток тогда зафиксировал победу «красных дьяволов» со счётом 2:1.
- 20 июня 2020
-
01:24
-
00:58
-
00:57
-
00:47
-
00:37
-
00:31
-
00:23
-
00:11
-
00:11
- 19 июня 2020
-
23:57
-
23:57
-
23:49
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
22:54
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:11
-
21:58
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:44