«Манчестер Юнайтед» ушёл от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

В Лондоне прошёл матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн открыл счёт на 27-й минуте встречи. Форвард практически в центре поля подхватил мяч, проскочил между защитников, ворвался в штрафную и нанёс плотный удар. Давид де Хеа не сумел выручить свою команду.

На 80-й минуте Поль Погба в штрафной обыграл Эрика Дайера, после чего получил толчок в спину — судья назначил пенальти. Бруну Фернандеш с «точки» уверенно пробил в левый от себя угол ворот. В добавленное время арбитр поставил второй пенальти в ворота «Тоттенхэма», однако отменил решение после VAR.

«Манчестер Юнайтед», набрав 46 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (42) — восьмое.

В первом круге АПЛ сезона-2019/2020 «Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретились в Манчестере на арене «Олд Траффорд» 4 декабря. Финальный свисток тогда зафиксировал победу «красных дьяволов» со счётом 2:1.