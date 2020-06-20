Скандальный пост жён Карпина, Песьякова и Ионова исчез из «Инстаграма», но вновь появился

Ксения Песьякова, жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, удалила совместное фото с супругами Валерия Карпина и Алексея Ионова, на которых девушки показывали неприличный жест. Ранее снимок был выложен на странице Песьяковой в «Инстаграме».
«Поздравляем победителей — ФК “Сочи”!» — так выглядела подпись под фото.
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.
За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
Спустя некоторое время после публикации статьи фотография вновь появилась на странице Ксении.
- 20 июня 2020
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