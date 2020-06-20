Точилин: «Сочи» модно делать крайним. Клуб и так в этом сезоне слишком много унижали

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о матче 23-го тура чемпионата России, в котором его бывшая команда одержала победу над «Ростовом» (10:1).
«Не слишком ли много забили? Странный вопрос. Сколько забили, столько и забили. Сейчас модно делать крайним „Сочи“, хотя не понимаю, почему. Есть тур, не „Сочи“ выбирал себе соперника, а команда „Ростов“ прислала мальчишек. Какие к „Сочи“ претензии? Только из-за того, что забили 10 мячей? Считаю, так рассуждать, по крайней мере, предвзято. Футболисты „Сочи“ должны были забивать в свои ворота? Или, может быть, не выйти на матч?
Не тех виноватых нашли. В первую очередь надо предъявлять претензии футбольному клубу „Ростов“. А почему „Сочи“ делают крайним, непонятно. Нас и так в этом сезоне слишком много, мягко сказать, унижали, когда составляли календарь, ведь первые 5–6 туров мы играли с топ-командами на выезде.
И судейство в первом туре тоже, честно говоря, было, мягко сказать, уничижительным для нас. И в последующих матчах тоже. Поэтому, когда сейчас кто-то пытается свои косяки впихнуть „Сочи“, это непонятно. Игра забывается, результат остаётся», — цитирует Точилина «Р-Спорт».
- 20 июня 2020
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