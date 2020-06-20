Быстров: те, кто допустил проведение матча «Ростова» с «Сочи», люди недалекого ума

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов», в котором хозяева одержали победу со счётом 10:1.



«Раньше мы с 15 лет начинали впитывать силу мужского футбола. Сейчас 17-летние дети не готовы. Даже если бы им исполнилось по 20 лет, всё равно они бы оказались не приспособленными к этим условиям. То, что мы увидели в этом матче, нельзя назвать футболом. Это безобразие. Нет смысла выпускать против тяжеловеса боксёра в лёгком весе. У него просто нет шансов. Так же и с этими пацанами. Конечно, они молодцы. Отдали даже больше, чем могли отдать в этой ситуации.



Мне кажется, что тренер «Сочи» боялся соперника. Он же выставил пять защитников. Это оборонительный вариант. Игроки «Сочи» в начале матча отходили на свою половину поля, давая этим ребятам разыгрывать мяч. Против пацанов не надо никак настраиваться. «Сочи» мог и три пропустить. Было бы честно выйти с форой 0:6. Тогда у пацанов были бы шансы. А так не было смысла выходить на матч. Те, кто допустил проведение этого матча, люди недалёкого ума.



После гола Романова отдал бы «Ростову» победу и засчитал им три очка в таблицу. Такие матчи играются на клубных базах между основой и дублем. И обычно матчи заканчиваются со счётом 8:0, 9:0. Шансов на победу у «Ростова» не было никаких», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».



«Ростов» был вынужден выпустить на матч резервный состав по причине заражения 6 игроков основы коронавирусом, из-за чего вся команда была отправлена на карантин.

«Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1 в матче РПЛ