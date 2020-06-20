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«Арсенал» хочет перестроить команду, продав Озила. Немец не желает покидать Лондон

«Арсенал» хочет перестроить команду, продав Озила. Немец не желает покидать Лондон
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» планирует сделать серьёзную перестройку в составе в ближайшее трансферное окно. Как сообщает ESPN, ключевым решением для реализации задуманного должна стать продажа полузащитника Месута Озила — его высокая заработная плата препятствует приглашению в команду новых звёзд.

Однако немецкий футболист не хочет покидать клуб и надеется отработать контракт до конца. Соглашение Месута с «канонирами» действует до лета 2021 года.

Озил перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 47 млн. В нынешнем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач.

Месут Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся пойти на сокращение зарплаты
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