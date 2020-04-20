Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месут Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся пойти на сокращение зарплаты

Месут Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся пойти на сокращение зарплаты
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил отказался идти на сокращение зарплаты на 12,5% из-за пандемии коронавируса, сообщает Mirror.

Ранее стало известно, что руководство лондонского клуба договорилось о сокращении зарплат игрокам и тренерам на ближайший год. По информации источника, Озил отказался от снижения зарплаты. Напомним, 31-летний немец является самым высокооплачиваемым футболистом «канониров» — его недельный оклад составляет £ 350 тыс. (около € 400 тыс.). Отмечается, что, помимо Озила, на сокращение зарплат отказались пойти ещё два игрока «Арсенала».

Из-за коронавируса сезон в английской Премьер-лиге приостановлен. «Арсенал», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

«Арсенал» сократил зарплаты игрокам и тренерам на 12,5%
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020