Месут Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся пойти на сокращение зарплаты
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил отказался идти на сокращение зарплаты на 12,5% из-за пандемии коронавируса, сообщает Mirror.
Ранее стало известно, что руководство лондонского клуба договорилось о сокращении зарплат игрокам и тренерам на ближайший год. По информации источника, Озил отказался от снижения зарплаты. Напомним, 31-летний немец является самым высокооплачиваемым футболистом «канониров» — его недельный оклад составляет £ 350 тыс. (около € 400 тыс.). Отмечается, что, помимо Озила, на сокращение зарплат отказались пойти ещё два игрока «Арсенала».
Из-за коронавируса сезон в английской Премьер-лиге приостановлен. «Арсенал», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.
«Арсенал» сократил зарплаты игрокам и тренерам на 12,5%
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