ЦСКА опубликовал правила посещения стадиона на матче РПЛ с «Зенитом»

Пресс-служба ПФК ЦСКА опубликовала перечень правил для болельщиков, которые решили посетить матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит. Встреча пройдёт сегодня, 20 июня.

1. Позаботьтесь о здоровье



Если сомневаетесь в самочувствии и испытываете даже очень лёгкое недомогание, будет лучше остаться дома и посмотреть матч по телевизору.



Чтобы минимизировать риски для вашего здоровья, на входных группах будет проводиться замер температуры (бесконтактным способом) у всех посетителей стадиона. Зрители с повышенной температурой тела (37 и более градусов) не будут допущены на территорию «ВЭБ Арены».



2. Проверьте, взяли ли с собой средства защиты



Если с самочувствием нет проблем, то перед тем, как отправиться на матч, обязательно проверьте взяли ли медицинскую маску и перчатки. Конечно, мы обязательно выдадим маску и перчатки при входе на арену, но они как минимум очень пригодятся вам при поездке на стадион на общественном транспорте. Санитайзер тоже не будет лишним. Находясь на секторе, пожалуйста, оставайтесь в маске и перчатках на протяжении всего матча.



3. Подкрепитесь дома



К сожалению, из-за всех ограничений точки питания «ВЭБ Арены» будут закрыты. Чтобы не проголодаться в ходе матча, рекомендуем перекусить перед выходом из дома. Перед входом на сектора стадиона будет осуществляться бесплатная раздача бутилированной воды.



4. Приходите на стадион заранее



Всем посетителям стадиона при входе будет проводиться замер температуры. Из-за этого проход на стадион может занять больше времени, чем обычно. Чтобы не опоздать на матч, приезжайте на арену заранее. Вход на стадион откроется за 2 часа до начала матча — в 17:00.



Для вашего удобства можете использовать все входные группы нашего стадиона. Зрителям трибун A и K рекомендуется пользоваться Северной входной группой (со стороны 3-й Песчаной улицы), а зрителям трибун C и S — Южной и гостевой входными группами (со стороны проезда Березовой рощи). Все входные группы будут работать для входа во все сектора.



5. Соблюдайте дистанцию



Знаем, вы уже далеко не раз это слышали, но всё же повторим: даже имея при себе все средства защиты, постарайтесь соблюдать социальную дистанцию.



6. Придерживайтесь схемы рассадки



Все требования по соблюдению дистанции распространяются и на чашу стадиона. Поэтому, скорее всего, вы не сможете занять именно то место, которое указано на абонементе. Места, которые могут быть заняты болельщиками, будут отмечены специальным знаком.



Также обратите внимание, что на матче будет действовать специальная схема рассадки. Обязательно ознакомьтесь с ней на официальном сайте клуба. Вполне возможно, вам потребуется проследовать в сектор, отличный от того, что указан у вас на абонементе.