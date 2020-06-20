Вратарь «Ростова» Попов: разбудили в шесть утра – сказали, что сегодня игра с «Сочи»

Голкипер ФК «Ростов» Денис Попов рассказал, при каких обстоятельствах узнал, что попал в состав команды на матч РПЛ с «Сочи».



«Разбудили в 6:00 и предупредили. Мы сразу сдали анализы и полетели в Сочи. Хотя мы ещё за день догадывались, потому что у нас собирали паспорта и уже шли новости о карантине главной команды.



Со многими ребятами контракты заключались в ночь перед матчем. Хотя именно у меня уже год действует соглашение с «Ростовом». Мне ничего подписывать не пришлось. Призовые за победу или ничью? Об этом никто не говорил.



За два с половиной месяца у нас было две полноценные тренировки. Одна – за день до матча, другая – за два дня. Мы собрались, именно потому что главная команда села на карантин. А так, я сидел дома, в Волжском. У нас были занятия в Zoom: пять тренировок в неделю, каждая большая часа», — сказал 17-летний Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Напомним, состав «Ростова» на матч 23-го тура РПЛ с «Сочи» состоял из игроков младше 20 лет. Команда Валерия Карпина потерпела поражение со счётом 1:10. Невзирая на 10 пропущенных голов, Попов стал одним из героев поединка. По итогам матча он установил новый рекорд РПЛ по количеству сейвов в отдельном матче.



Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.



Полное интервью с Денисом Поповым читайте на «Чемпионате» позже.

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