«Брайтон» — «Арсенал»: составы команд на матч 30-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и лондонского «Арсенала» на матч 30-го тура английской Премьер-лиги.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бёрн, Данк, Уэсбстер, Скелотто, Муй, Биссума, Проппер, Гросс, Троссард, Мопе.
Запасные: Баттон, Даффи, Лампти, Монтойя, Стивенс, Мак Аллистер, Марч, Коннолли, Мюррей.
«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Колашинац, Холдинг, Гюэндузи, Сака, Себальос, Ляказетт, Пепе, Обамеянг.
Запасные: Мартинес, Медли, Тирни, Мэйтленд-Найлс, Уиллок, Озил, Мартинелли, Нелсон, Нкетиа.
Сегодня, 20 июня, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Арсенал».
«Брайтон», набрав 29 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Арсенал» (40) — на 9-м месте. Лидирует «Ливерпуль» (82).
- 20 июня 2020
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