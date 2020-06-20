Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Брайтон» — «Арсенал»: составы команд на матч 30-го тура АПЛ

«Брайтон» — «Арсенал»: составы команд на матч 30-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и лондонского «Арсенала» на матч 30-го тура английской Премьер-лиги.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бёрн, Данк, Уэсбстер, Скелотто, Муй, Биссума, Проппер, Гросс, Троссард, Мопе.

Запасные: Баттон, Даффи, Лампти, Монтойя, Стивенс, Мак Аллистер, Марч, Коннолли, Мюррей.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Колашинац, Холдинг, Гюэндузи, Сака, Себальос, Ляказетт, Пепе, Обамеянг.

Запасные: Мартинес, Медли, Тирни, Мэйтленд-Найлс, Уиллок, Озил, Мартинелли, Нелсон, Нкетиа.

Сегодня, 20 июня, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Арсенал».

«Брайтон», набрав 29 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Арсенал» (40) — на 9-м месте. Лидирует «Ливерпуль» (82).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020