Жириновский: надо встать на защиту игроков «Ростова» и отменить результаты матча с «Сочи»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ростов» (10:1).

«Сочи» обыграл «Ростов» на домашнем стадионе со счётом 10:1. И причина разгрома только в том, что ростовчане играли запасным составом, так как основной оказался на карантине из-за выявленного у шести игроков коронавируса. Отказ «Сочи» перенести матч вызвал осуждение многих болельщиков.



Выражаем возмущение, что руководство Премьер-Лиги и РФС не перенесло этот матч и руководство «Ростова» было вынуждено отправить запасной состав. В итоге это был не матч, а издевательство. Эпидемия — это форс-мажорные обстоятельства. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи.



Надо встать на защиту футболистов «Ростова», отменить результаты матча и назначить повторную встречу, когда команда сможет выставить основной состав", — написал Жириновский в своём телеграм-канале.