Малафеев: в матче «Сочи» — «Ростов» были неравные условия, но я вижу в этом много плюсов

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о выступлении молодых игроков «Ростова» в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:10).

«Многие высказываются в защиту дончан и считают недопустимым счёт 10:1 в матче «Сочи» — «Ростов». Я уже не раз говорил, чем раньше молодые футболисты начнут участвовать во взрослом футболе, тем лучше для их карьеры. Выход на более высокий уровень — очень важный момент в развитии любого футболиста, особенно российского, ведь у нас юниоров часто не замечают. Но посмотрите на Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе, Джанлуиджи Доннарумму, Френки де Йонга и многих других зарубежных игроков. Им только исполнилось 20 лет, а о них говорит весь футбольный мир.

Меня с коллегами тоже стали подключать к играм команды в юном возрасте. Я дебютировал в 20 лет, Александр Кержаков — в 19, Андрей Аршавин — в 18 лет. Конечно, трудно представить, чтобы всю молодёжь кинули в большой российский футбол, но приглашать их нужно. Можно сколько угодно заявлять, что 19 июня были неравные игровые условия, но вижу в ситуации много плюсов. Теперь знаем, что в России есть молодой рекордсмен РПЛ, способный отбить 15 мячей за 90 минут и качественно работать при 11-метровых ударах. Мы познакомились с российским Лукой Модричем, и он не уступает футболистам, которые на 20 лет старше него. Оказывается, молодёжь из «Ростова» может забить команде РПЛ на 52-й секунде матча. Иногда неравные условия показывают то, о чём мы никогда не узнали бы. Нужно всего лишь посмотреть на случившееся под другим углом.



Что касается счета… Лучше испытать поражение в юности, когда полон сил и энергии. Это сделает тебя сильнее и хладнокровнее. Желаю всем молодым ребятам не только «Ростова», но и других клубов поскорее прийти к большому футболу. Всё в ваших руках!" — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».