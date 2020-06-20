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«Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм» и догнал «Манчестер Юнайтед»

«Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм» и догнал «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

В матче 30-го тура английской Премьер-Лиги «Вулверхэмптон» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед». Встреча, проходившая на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, завершилась победой гостевой команды со счётом 2:0.

На 73-й минуте счёт открыл Рауль Хименес с передачи Адама Траоре. Второй гол забил Педру Нету, ему ассистировал Мэтт Доэрти.

На встрече работала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Уитеншоу, Манчестер, Англия), которому помогали Адам Нанн (Англия) и Ли Беттс (Англия). Резервный — Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия).

«Вулверхэмптон» набрал 46 очков и догнал в турнирной таблице «Манчестер Юнайтед». Вчера «МЮ» сыграл вничью с „Тоттенхэм Хотспур“ (1:1). «Вест Хэм Юнайтед» (27) занимает 17-е место в АПЛ.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
20 июня 2020, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Хименес – 73'   0:2 Нету – 84'
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