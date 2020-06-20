Пономарёв: с такой игрой ЦСКА не стоит рассчитывать даже на Лигу Европы

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв остался недоволен игрой «армейцев» в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Финальный свисток зафиксировал победу сине-бело-голубых со счётом 4:0.

«Команда абсолютно разбалансирована. Нет игроков, которых можно выделить. Понятно, что по классу «Зенит» превосходит ЦСКА. Но я думал, что за счёт физической формы хоть что-то будет получаться, а они даже не хотят бежать. Чем занимались эти три месяца? Такое ощущение, что начало сезона и только вкатываются в работу. Выйдя после карантина на матч с таким соперником, на такое прекрасное поле, должно быть огромное желание победить.

Была бы физика хорошая, гнали бы вперёд. И защитники успевали бы бежать спиной к своим воротам. А когда они бегут лицом, это уже опасно. Что касается отдельных игроков: Чалов вообще мёртвый — один раз смог принять мяч на грудь, очень хорошо сложиться и пробить, но один раз за игру — это никуда не годится. В защите тоже бардак: Васин вообще никакой, а Карпов — совсем молоденький мальчишка, куда ему играть в РПЛ? Ему надо в дубле играть года три, чтобы хорошо освоиться. Старый Дзюба убегает от наших защитников.

Времени на раскачку нет. В следующем туре «Динамо», потом — «Спартак», который очень хорошо выглядит. Поэтому с такой игрой даже на попадание в Лигу Европы не стоит рассчитывать», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.