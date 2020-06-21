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Ларссон: нет лучшего способа отпраздновать день рождения, чем победить со «Спартаком»

Ларссон: нет лучшего способа отпраздновать день рождения, чем победить со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата России. 20 июня шведскому футболисту исполнилось 23 года.

«Важная победа сегодня! Немного небрежно сыграли в конце, но мы вышли победителями и это самое важное. Просто хочу найти время, чтобы сказать спасибо всем, кто поздравил меня с днём рождения! Нет лучшего способа, чтобы отпраздновать, чем победить с этой удивительной командой», — написал Ларссон в своём «инстаграме».

В составе «Спартака» отличились Александр Соболев, Николай Рассказов и Эсекьель Понсе.

В результате победы «Спартак», набрав 31 очко, вышел на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Игра состоится 27 июня.

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