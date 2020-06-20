«Спартак» лишился шансов на чемпионство

Московский «Спартак» окончательно лишился шансов на чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги после матча ЦСКА — «Зенит» (0:4).

После победы в 23-м туре РПЛ «Зенит» набрал 53 очка. «Спартак» отстаёт от лидера чемпионата на 22 очка, занимая 6-е место в турнирной таблице. За оставшиеся 7 туров красно-белые смогут набрать максимум 21 очко.

Теоретические шансы догнать «Зенит» сохраняют пять клубов: «Локомотив» (41 очко), «Краснодар» (41), «Ростов» (38), ЦСКА (36) и «Динамо» (30). «Локомотиву», «Краснодару» и «Динамо» осталось провести 8 матчей, ЦСКА и «Ростову» — 7.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.