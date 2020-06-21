Манчини: надеюсь, что Балотелли проснётся и поймёт, что всё ещё выбрасывает свой талант

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини высказал мнение о нападающем Марио Балотелли. 55-летний специалист работал с итальянцем в миланском «Интере» и «Манчестер Сити».
«Я забочусь о нём, независимо от того, что он делает. Я тренировал его, когда он был ещё ребёнком, и он был необычным для любых лет. Я надеюсь, что он сделает что-то, чтобы изменить всё это, так как ему всего лишь 30 лет, и он будет на пике своей футбольной зрелости.
Я надеюсь, что однажды он проснётся и поймёт, что всё ещё выбрасывает свой талант. Марио необыкновенный парень, такой добрый и вежливый. Я много раз объяснял ему, что он выбрасывает свой талант, потому что его потенциал замечательный», — приводит слова Манчини Football Italia.
Ранее сообщалось, что Балотелли отказал «Брешии» в расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Клуб направил форварду документ, извещающий о том, что он уволен. Утверждалось, что причиной стал отказ Марио от физических тестов, которые игроки обязаны проходить после длительных перерывов. Сам Марио заявлял, что не появлялся на тренировках из-за болезни и даже выслал в офис «Брешии» справку о своей недееспособности.
Итальянец выступает в составе «Брешии» с лета 2019 года и принял участие в 19 матчах Серии А, в которых забил 5 голов.
- 21 июня 2020
-
03:13
-
02:49
-
02:25
-
02:10
-
01:44
-
01:37
-
01:14
-
00:59
-
00:55
-
00:48
-
00:37
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:00
- 20 июня 2020
-
23:51
-
23:43
-
23:38
-
23:34
-
23:26
-
23:25
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
22:57
-
22:53Весь состав «Динамо» сел на карантин Эксклюзив
-
22:45
-
22:30
-
22:29
-
22:15
-
21:53
-
21:52
-
21:47
-
21:45
-
21:43