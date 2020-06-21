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Экс-защитник «Сельты» Касерес: мне предложили деньги, чтобы сломать Роналдиньо

Экс-защитник «Сельты» Касерес: мне предложили деньги, чтобы сломать Роналдиньо
Футбол / Испания 0

Бывший защитник «Сельты» Фернандо Касерес рассказал об эпизоде с экс-игроком «Барселоны» Роналдиньо.

«Мы принимали „Барселону“ в Виго, и когда Роналдиньо попытался в первый раз коснуться мяча, я ударил его сзади. Потом я помог ему подняться и сказал, что мне предложили 500 тыс. песет (около € 3 тыс.), чтобы сломать его. Он посмотрел на меня и сказал: „Если сможешь меня поймать“. Я больше не стал пытаться, я был напуган, а он — зол. А когда он такой, он очень хорош — сильный, впечатляющий футболист», — приводит слова Касереса Soccer Laduma.

Касерес выступал в составе таких клубов, как «Ривер Плейт», «Сарагоса», «Бока Хуниорс», «Валенсия», «Сельта» и в других командах. Аргентинец завершил профессиональную карьеру в 2007 году в возрасте 38 лет.

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