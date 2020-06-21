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Конте хочет видеть Уолкера в «Интере»

Конте хочет видеть Уолкера в «Интере»
Футбол / Англия 0

Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, сообщает ESPN со ссылкой на The Sun.

По данным источника, Уолкер — одна из приоритетных целей «нерадзурри» на летнее трансферное окно, в трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте. Сообщается, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола рассчитывает на футболиста в следующем сезоне, так как английский клуб отказался от подписания защитника «Барселоны» Нельсона Семеду, а также готов выслушать предложения по трансферу Жоау Канселу.

В нынешнем сезоне Уолкер провёл 31 матч во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча, отдал четыре результативные передачи и заработал пять жёлтых карточек.

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