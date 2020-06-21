Конте хочет видеть Уолкера в «Интере»
Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, сообщает ESPN со ссылкой на The Sun.
По данным источника, Уолкер — одна из приоритетных целей «нерадзурри» на летнее трансферное окно, в трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте. Сообщается, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола рассчитывает на футболиста в следующем сезоне, так как английский клуб отказался от подписания защитника «Барселоны» Нельсона Семеду, а также готов выслушать предложения по трансферу Жоау Канселу.
В нынешнем сезоне Уолкер провёл 31 матч во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча, отдал четыре результативные передачи и заработал пять жёлтых карточек.
«Манчестер Сити» не будет делать скидку «Баварии» на трансфер Лероя Зане
- 21 июня 2020
-
12:36
-
12:12
-
12:09
-
12:00
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:17
-
11:02
-
10:44
-
10:29
-
10:18
-
10:07
-
10:02
-
10:00
-
09:46
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:17
-
09:00
-
06:58
-
05:46
-
04:27
-
04:10
-
03:44
-
03:13
-
02:49
-
02:25
-
02:10
-
01:44
-
01:37
-
01:14
-
00:59
Партнерский контент