17-летний футболист «Лас-Пальмаса» погиб в результате несчастного случая
Футболист «Лас-Пальмаса» Хорхе Санчес Вака скончался в возрасте 17 лет в результате несчастного случая, сообщает Marca.
По информации источника, молодой футболист утонул, купаясь с другом в канале Орельяна вчера, 20 июня. Сообщается, что 15-летний друг игрока тоже утонул.
«В один из самых грустных дней в истории нашего клуба у нас нет слов, чтобы описать боль, которую все мы сейчас испытываем. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Хорхе. Покойся с миром», — говорится в сообщении пресс-службы «Лас-Пальмаса», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».
Напомним, «Лас-Пальмас» выступает в испанской Сегунде. В сезоне-2019/2020 клуб набрал 45 очков в 34 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице.
- 21 июня 2020
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