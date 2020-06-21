17-летний футболист «Лас-Пальмаса» погиб в результате несчастного случая

Футболист «Лас-Пальмаса» Хорхе Санчес Вака скончался в возрасте 17 лет в результате несчастного случая, сообщает Marca.



По информации источника, молодой футболист утонул, купаясь с другом в канале Орельяна вчера, 20 июня. Сообщается, что 15-летний друг игрока тоже утонул.



«В один из самых грустных дней в истории нашего клуба у нас нет слов, чтобы описать боль, которую все мы сейчас испытываем. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Хорхе. Покойся с миром», — говорится в сообщении пресс-службы «Лас-Пальмаса», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».

Напомним, «Лас-Пальмас» выступает в испанской Сегунде. В сезоне-2019/2020 клуб набрал 45 очков в 34 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице.