«Рубин» выкупил трансфер Оливера Абильгора у «Ольборга»
Казанский «Рубин» выкупил трансфер полузащитника Оливера Абильгора у «Ольборга», сообщается на официальном сайте датского клуба. Контракт 23-летнего футболиста с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Напомним, Абильгор является воспитанником «Ольборга». Датский полузащитник провёл в составе «Ольборга» 91 матч, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. В феврале 2020 года Абильгор перешёл в «Рубин» на правах аренды. В соглашении было предусмотрено право последующего выкупа трансфера.
В сезоне-2019/2020 Абильгор принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.
«Рубин» набрал 26 очков в 23 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 21 июня 2020
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