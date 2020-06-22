В ближайшее время полузащитник «Эвертона» Шнейдерлен подпишет контракт с «Ниццей»
Полузащитник «Эвертона» Морган Шнейдерлен продолжит карьеру в французской «Ницце», сообщает Sky Sports.
По данным источника, футболист уже прибыл в Ниццу, чтобы подписать контракт с клубом. Сообщается, что Шнейдерлен прошёл медосмотр, и о его переходе объявят в ближайшее время.
Шнейдерлен перешёл в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед» зимой 2017 года. Сумма трансфера составила € 23 млн. Контракт футболиста с «ирисками» рассчитан до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне Шнейдерлен провёл на поле 18 матчей во всех турнирах, отдал одну результативную передачу и заработал четыре жёлтые карточки.
«Эвертон», набрав 38 очков в 30 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет «Ливерпуль» (83).
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