Суд увеличил алименты Тарасова бывшей жене после просьбы игрока об их снижении

Черёмушкинский суд Москвы увеличил сумму выплат по алиментам, выплачиваемым полузащитником казанского «Рубина» Дмитрием Тарасовым на дочь от первого брака с бывшей женой Оксаной, сообщает телеграм-канал Mash.



Напомним, ранее адвокат футболиста Умалат Сайгитов сообщил о намерении своего клиента добиваться уменьшения выплат по алиментам на дочь с 350 тыс. рублей в месяц до 50 тыс. рублей.



Обращение о снижении выплат было передано в суд, который постановил, что Тарасов должен выплачивать на содержание ребёнка четвёртую часть своих доходов и дополнительные 100 тыс. рублей в месяц. Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги Тарасова, отметил, что его клиентка осталась довольна решением суда.

Тарасов намерен добиваться пятикратного уменьшения алиментов на дочь