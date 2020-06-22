Шунин: вопрос о переносе матча с «Краснодаром» решился за 10 минут. Это фэйр-плей

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поблагодарил «Краснодар» за перенос матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с 21 июня на 19 июля.
«Третий день наша команда сидит на карантине в Новогорске, тренируется в Zoom и ждёт, что будет дальше. Но сейчас не об этом. От лица всей команды — спасибо «Краснодару» и лично Сергею Галицкому. Когда речь зашла о переносе матча, «Краснодар» сразу дал добро. Вопрос решился за 10 минут. Иначе на игру пришлось бы лететь нашей молодёжке, которая до этого не тренировалась ни дня. Это фэйр-плей, и это круто. Ждём честной мужской борьбы 19 июля», — написал Шунин на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, у игроков «Динамо» Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н’Жье обнаружили коронавирус. Вся основная команда бело-голубых ушла на двухнедельный карантин.
Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.
- 22 июня 2020
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:18
-
18:10
-
18:08
-
18:07
-
17:59
-
17:55
-
17:51
-
17:49
-
17:34
-
17:25
-
17:18
-
17:06
-
16:59
-
16:46
-
16:42
-
16:20
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:26
-
15:22
-
15:18
-
14:45
-
14:45
-
14:19
-
14:13
-
13:57
-
13:57
-
13:35
-
13:32