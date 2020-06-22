Шунин: вопрос о переносе матча с «Краснодаром» решился за 10 минут. Это фэйр-плей

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поблагодарил «Краснодар» за перенос матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с 21 июня на 19 июля.

«Третий день наша команда сидит на карантине в Новогорске, тренируется в Zoom и ждёт, что будет дальше. Но сейчас не об этом. От лица всей команды — спасибо «Краснодару» и лично Сергею Галицкому. Когда речь зашла о переносе матча, «Краснодар» сразу дал добро. Вопрос решился за 10 минут. Иначе на игру пришлось бы лететь нашей молодёжке, которая до этого не тренировалась ни дня. Это фэйр-плей, и это круто. Ждём честной мужской борьбы 19 июля», — написал Шунин на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, у игроков «Динамо» Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н’Жье обнаружили коронавирус. Вся основная команда бело-голубых ушла на двухнедельный карантин.



Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.