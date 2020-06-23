Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Болонью»

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Болонья» уступила «Ювентусу» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки. Ему ассистировали судьи на линиях Сальваторе Лонго и Алессандро Ло Чичеро.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте автором забитого мяча стал Криштиану Роналду, который реализовал 11-метровый, назначенный за фол на Маттейсе де Лигте. На 36-й минуте преимущество туринского клуба увеличил Пауло Дибала, которому ассистировал Федерико Бернардески.

«Ювентус», набрав 66 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» (34) — на 10-м месте. В следующем туре «Ювентус» на своём поле встретится с «Лечче». Матч состоится 26 июня.