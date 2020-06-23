Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Болонью»
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Болонья» уступила «Ювентусу» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки. Ему ассистировали судьи на линиях Сальваторе Лонго и Алессандро Ло Чичеро.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте автором забитого мяча стал Криштиану Роналду, который реализовал 11-метровый, назначенный за фол на Маттейсе де Лигте. На 36-й минуте преимущество туринского клуба увеличил Пауло Дибала, которому ассистировал Федерико Бернардески.
«Ювентус», набрав 66 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» (34) — на 10-м месте. В следующем туре «Ювентус» на своём поле встретится с «Лечче». Матч состоится 26 июня.
- 23 июня 2020
-
00:58
-
00:43
-
00:42
-
00:30
-
00:24
-
00:16
-
00:03
- 22 июня 2020
-
23:53
-
23:49
-
23:33
-
23:27
-
23:21
-
23:15
-
23:09
-
22:59
-
22:55
-
22:55
-
22:47
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:14
-
22:04
-
22:02
-
21:57
-
21:41
-
21:40
-
21:25
-
21:13
-
20:58
-
20:48
-
20:35
-
20:19
-
20:10
-
19:50
Партнерский контент