Рангник желает видеть Шика и Юпамекано в «Милане» в следующем сезоне

Немецкий специалист Ральф Рангник, которого СМИ связывают с работой в «Милане» в следующем сезоне, уже ведёт работу на трансферном рынке с исполнительным директором россонери Иваном Газидисом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

В течение недели состоялась новая встреча между Иваном Газидисом и немецким менеджером, в рамках которой были определены сразу несколько профилей игроков, в которых заинтересован Ральф Рангник.

В этот список вошли 23-летний крайний защитник «Вердера» Милот Рашица, 21-летний центральный защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано и 24-летний нападающий того же клуба – Патрик Шик.

Напомоним, ранее сообщалось об интересе «Милана» к нападающему мадридского «Реала» Луке Йовичу.