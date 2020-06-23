Рангник желает видеть Шика и Юпамекано в «Милане» в следующем сезоне
Немецкий специалист Ральф Рангник, которого СМИ связывают с работой в «Милане» в следующем сезоне, уже ведёт работу на трансферном рынке с исполнительным директором россонери Иваном Газидисом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
В течение недели состоялась новая встреча между Иваном Газидисом и немецким менеджером, в рамках которой были определены сразу несколько профилей игроков, в которых заинтересован Ральф Рангник.
В этот список вошли 23-летний крайний защитник «Вердера» Милот Рашица, 21-летний центральный защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано и 24-летний нападающий того же клуба – Патрик Шик.
Напомоним, ранее сообщалось об интересе «Милана» к нападающему мадридского «Реала» Луке Йовичу.
Лука Йович согласился перейти из «Реала» в «Милан»
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