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Рангник желает видеть Шика и Юпамекано в «Милане» в следующем сезоне

Рангник желает видеть Шика и Юпамекано в «Милане» в следующем сезоне
Футбол / Италия 0

Немецкий специалист Ральф Рангник, которого СМИ связывают с работой в «Милане» в следующем сезоне, уже ведёт работу на трансферном рынке с исполнительным директором россонери Иваном Газидисом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

В течение недели состоялась новая встреча между Иваном Газидисом и немецким менеджером, в рамках которой были определены сразу несколько профилей игроков, в которых заинтересован Ральф Рангник.

В этот список вошли 23-летний крайний защитник «Вердера» Милот Рашица, 21-летний центральный защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано и 24-летний нападающий того же клуба – Патрик Шик.

Напомоним, ранее сообщалось об интересе «Милана» к нападающему мадридского «Реала» Луке Йовичу.

Лука Йович согласился перейти из «Реала» в «Милан»
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