Моуринью высмеяли за ошибку. Жозе сказал, что при нём Дрогба забивал по 46 голов за сезон

Болельщики в социальных сетях высмеяли главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.
Отвечая бывшему игроку «Арсенала» и эксперту Полу Мерсону, сказавшему, что нападающий Гарри Кейн не сработался с португальцем и должен задуматься о смене клуба, Жозе привёл статистику топ-форвардов в своих командах. При этом Моуринью ошибся и сказал, что при нём Дидье Дрогба забил за «Челси» 186 голов за четыре года, то есть в среднем по 46 голов за сезон.
«Чью статистику назвал Моуринью? Или он записал на Дрогба голы Лэмпарда?» — написал один из болельщиков.
«Моуринью, с серьёзным лицом заявляющий, что Дрогба забивал при нём по 46 голов за сезон, – это самая смешная вещь, что я когда-либо видел», — говорится в другом комментарии.
«А что если Моуринью учёл голы Дрогба на тренировках?» — задался вопросом ещё один пользователь.
«Дрогба, когда услышал слова Моуринью про его неистовую статистику», — пошутил фанат, прикрепив к посту фото смеющегося Дидье.
«Моуринью считает голы Дрогба», — поделился мемом ODDSbible.
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