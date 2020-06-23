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Моуринью высмеяли за ошибку. Жозе сказал, что при нём Дрогба забивал по 46 голов за сезон

Моуринью высмеяли за ошибку. Жозе сказал, что при нём Дрогба забивал по 46 голов за сезон
Футбол / Англия 0

Болельщики в социальных сетях высмеяли главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.

Отвечая бывшему игроку «Арсенала» и эксперту Полу Мерсону, сказавшему, что нападающий Гарри Кейн не сработался с португальцем и должен задуматься о смене клуба, Жозе привёл статистику топ-форвардов в своих командах. При этом Моуринью ошибся и сказал, что при нём Дидье Дрогба забил за «Челси» 186 голов за четыре года, то есть в среднем по 46 голов за сезон.

«Чью статистику назвал Моуринью? Или он записал на Дрогба голы Лэмпарда?» — написал один из болельщиков.

«Моуринью, с серьёзным лицом заявляющий, что Дрогба забивал при нём по 46 голов за сезон, – это самая смешная вещь, что я когда-либо видел», — говорится в другом комментарии.

«А что если Моуринью учёл голы Дрогба на тренировках?» — задался вопросом ещё один пользователь.

«Дрогба, когда услышал слова Моуринью про его неистовую статистику», — пошутил фанат, прикрепив к посту фото смеющегося Дидье.

«Моуринью считает голы Дрогба», — поделился мемом ODDSbible.

Моуринью ответил на слова Мерсона про Кейна статистикой топ-форвардов в своих командах
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