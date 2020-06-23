Моуринью ответил на слова Мерсона про Кейна статистикой топ-форвардов в своих командах

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью ответил на слова экс-футболиста «Арсенала», а ныне эксперта Пола Мерсона, считающего, что нападающий «шпор» Гарри Кейн не сработался с португальцем и должен подумать об уходе из клуба.



«Чувствую себя немного странно от некоторой аналитики и комментариев. Тем более мне кажется, что всё это началось с Пола. Я уважаю множество людей вроде него и поэтому хочу быть вежливым в своём ответе. Не думаю, что он готов к грубому ответу. Я попытаюсь сказать то, что заставит некоторых людей задуматься. Во-первых, Гарри провёл первый матч за шесть месяцев. Сравните его с Антони Марсьялем. Эта игра не была насыщена моментами. Вы осознаёте заслугу нашей защиты в том, как сыграл Марсьяль? А заслугу обороны «Юнайтед» в шансах, которые мы так и не смогли создать?



В нашем случае Гарри не играл полгода. Его статистику под моим руководством легко проверить. Чтобы вы не теряли время, я могу сказать, что под моим руководством играло несколько нападающих и они были неплохи. Одного парня звали Дрогба. Он играл за меня четыре года, забил 186 голов – в среднем 46 за сезон (Моуринью ошибся, на счету Дидье 73 гола в 186 матчах. – Прим. «Чемпионата»). Был ещё один парень, тоже неплохой игрок. Сейчас он выступает за «Ювентус». Он играл за меня три сезона и забил 168 голов – в среднем 56 за сезон. Другой парень тоже был неплох. Его зовут Карим Бензема. Он играл за меня три сезона и не всегда выходил в стартовом составе, поскольку был молод. Он забил 78 голов – в среднем 26 за сезон. Другого парня звали Милито. Он сыграл за меня один сезон, забил 30 голов и завоевал три трофея. Разумеется, средний показатель – 30. Был ещё один парень, который играл за меня полтора сезона. Говорю так, потому что у него ещё была серьёзная травма. Высокий парень по имени Златан. Полтора сезона, 58 голов – в среднем 29.



Так что, дорогой Пол, я очень тебя уважаю. Думаю, у Кейна нет никаких проблем с результативностью под моим руководством, особенно когда он в форме. Я мог бы ответить агрессивно. Я делал так уже много-много раз и по-прежнему умею это. Но я решил иначе, потому что это Пол и я его уважаю. Так что я решил ответить статистикой», — цитирует Моуринью Evening Standard.

Павлюченко: Кейн раньше был никакой. Думал, как он вообще в футбол собирается играть