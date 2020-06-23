Блогер Савин обнаружил в «Луче» растраты размером более чем в 13 млн рублей

Блогер Евгений Савин в своём «инстаграме» анонсировал новое видео на YouTube-канале «КраСава». В ролике, в частности, рассказывается о деятельности бывшего исполнительного директора «Луча» Александра Голубчикова.



«28 апреля, пока команда была в Тамбове, Голубчиков вывел из кассы клуба 4,4 миллиона рублей. Только в апреле и мае 2017 года он таким образом, подделав документы, вывел из клуба более 13 миллионов рублей бюджетных денег.



Если мы с вами создадим резонанс, то заставим сотрудников МВД всё это проверить и отправить людей в тюрьму. Этого исполнительного директора и тех его подельников, которые ему помогали. Только тогда что-то изменится», — сказал Савин.



«Сегодня мы возвращаемся в старом формате, но с новой фактурой! Только когда людей будут сажать в тюрьму за распил бюджетных денег, а не за бумажный стаканчик или зажжённый файер у стадиона, в футболе будут перемены», — добавил Евгений в посте.