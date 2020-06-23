Блогер Савин обнаружил в «Луче» растраты размером более чем в 13 млн рублей

Блогер Евгений Савин в своём «инстаграме» анонсировал новое видео на YouTube-канале «КраСава». В ролике, в частности, рассказывается о деятельности бывшего исполнительного директора «Луча» Александра Голубчикова.
«28 апреля, пока команда была в Тамбове, Голубчиков вывел из кассы клуба 4,4 миллиона рублей. Только в апреле и мае 2017 года он таким образом, подделав документы, вывел из клуба более 13 миллионов рублей бюджетных денег.
Если мы с вами создадим резонанс, то заставим сотрудников МВД всё это проверить и отправить людей в тюрьму. Этого исполнительного директора и тех его подельников, которые ему помогали. Только тогда что-то изменится», — сказал Савин.
«Сегодня мы возвращаемся в старом формате, но с новой фактурой! Только когда людей будут сажать в тюрьму за распил бюджетных денег, а не за бумажный стаканчик или зажжённый файер у стадиона, в футболе будут перемены», — добавил Евгений в посте.
- 23 июня 2020
-
13:13
-
13:09
-
12:59
-
12:54
-
12:48
-
12:39
-
12:25
-
12:14
-
11:56
-
11:53
-
11:35
-
11:26
-
11:02
-
10:50
-
10:49
-
10:44
-
10:33
-
10:08
-
09:57
-
09:44
-
09:32
-
09:13
-
08:42
-
08:30
-
08:25
-
05:59
-
05:46
-
04:49
-
04:08
-
02:31
-
02:10
-
01:57
-
01:39
-
00:58
-
00:43