«Бока Хуниорс» предложила новый контракт Карлосу Тевесу
Аргентинская «Бока Хуниорс» предложила 36-летнему нападающему Карлосу Тевесу новый контракт, сообщает TyC Sports. Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 30 июня.
По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до конца 2021 года. Сообщается, что в контракт будет включена опция продления на полгода в случае, если «Бока» выйдет из группы в Кубке Либертадорес.
Карлос Тевес перешёл в «Боку» зимой 2018 года. До этого он защищал цвета китайского «Шанхай Шэньхуа», туринского «Ювентуса», английских «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.
В сезоне-2019/2020 Тевес провёл на поле 18 матчей во всех турнирах, стал автором девяти забитых мячей и отдал две результативные передачи.
- 23 июня 2020
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