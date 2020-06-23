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«Бока Хуниорс» предложила новый контракт Карлосу Тевесу

«Бока Хуниорс» предложила новый контракт Карлосу Тевесу
Футбол / Южная Америка 0

Аргентинская «Бока Хуниорс» предложила 36-летнему нападающему Карлосу Тевесу новый контракт, сообщает TyC Sports. Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 30 июня.

По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до конца 2021 года. Сообщается, что в контракт будет включена опция продления на полгода в случае, если «Бока» выйдет из группы в Кубке Либертадорес.

Карлос Тевес перешёл в «Боку» зимой 2018 года. До этого он защищал цвета китайского «Шанхай Шэньхуа», туринского «Ювентуса», английских «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

В сезоне-2019/2020 Тевес провёл на поле 18 матчей во всех турнирах, стал автором девяти забитых мячей и отдал две результативные передачи.

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