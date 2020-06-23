Ургант пошутил над Слуцким, представив картину «Пробуждение российского футбола»

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» в шутливой форме высказался о возобновлении нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.



Ведущий представил картину, на которой присутствуют нападающий «Сочи» Александр Кокорин, форвард «Зенита» Артём Дзюба и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. При этом Ургант пошутил над главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.



«Мы отразили на нашем компьютере выход российского футбола из спячки. Появилась картина в Эрмитаже – «Пробуждение российского футбола». Вот так она выглядит. Футболисты пришли и будят российский футбол. Мы скрыли мячом лицо человека, но по фигуре понятно, что это Леонид Слуцкий.



Я хочу обратиться к Леониду. Дорогой Леонид! Во-первых, я трус. Во-вторых, я многократно переспрашивал у моего авторского состава, не оскорблю ли я вас лично тем, что мы скажем, что это ваша женская грудь. На что Константин Анисимов, человек, которого вы знаете не понаслышке, сказал: «Слуцкий будет хохотать просто не останавливаясь», — сказал Ургант.

Ролик доступен на YouTube-канале «Вечерний Ургант». Права на видео принадлежат Первому каналу.