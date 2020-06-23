«Фратрия» выразила возмущение по поводу задержания фанатов «Спартака»

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выступила с заявлением о задержании болельщиков клуба, устроивших акцию, в ходе которой была перекрыта проезжая часть и организовано файер-шоу. Так поклонники красно-белых провожали команду в Тулу на матч с «Арсеналом» (3:2).

«В минувшие выходные „Спартак“ провёл первый матч после возобновления чемпионата России. Команду, отправлявшуюся в Тулу на автобусе, проводила группа красно-белых болельщиков, мотивируя спартаковцев на победу.

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По факту этой акции правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело в отношении болельщиков. Несколько человек было задержано, и сейчас об их дальнейшей судьбе практически ничего не известно.

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Объединение болельщиков „Фратрия“ выражает глубокое возмущение деятельностью сотрудников полиции, превращающих мирную акцию поддержки своей команды в уголовное преступление!

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Мы призываем все СМИ осветить эти действия полиции, а представителей власти немедленно остановить беззаконие и освободить всех несправедливо задержанных болельщиков.

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Фанат не преступник! Свободу ультрас!» — говорится в «инстаграме» «Фратрии».