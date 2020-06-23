Гол Дзагоева вышел в 1/4 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.



Во вторую пару 1/8 финала вошли голы Сергея Шавло («Спартак») — гол в ворота «Брюгге» в матче Кубка УЕФА сезона-1981/1982 (30 сентября 1981 года) и Алана Дзагоева (ЦСКА) — гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (3 ноября 2009 года).



В этом противостоянии победил гол Дзагоева — за него проголосовало 52% опрошенных. Мяч Шавло набрал 48% голосов.

Ранее в 1/4 финала баттла вышел гол Олега Блохина. Напомним, в 1/8 финала также вышли голы Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Андрея Тихонова, Ильи Цымбараля, Марка Гонсалеса, Фёдора Черенкова и Юрия Никифорова.