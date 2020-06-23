Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» — «Атлетик»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Барселона» — «Атлетик»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 23 июня, состоится матч «Барселона» — «Атлетик». Встреча 31-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. В бригаду войдут ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Мигель Боск Доменек.

«Барселона», набрав в 30 турах 65 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» из Бильбао (42) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Барселона». Каталонский клуб в 30 матчах набрал 65 очков.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020