«Барселона» — «Атлетик»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 23 июня, состоится матч «Барселона» — «Атлетик». Встреча 31-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. В бригаду войдут ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Мигель Боск Доменек.



«Барселона», набрав в 30 турах 65 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» из Бильбао (42) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Барселона». Каталонский клуб в 30 матчах набрал 65 очков.



Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020