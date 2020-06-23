Прядкин: в первом туре после рестарта было много нарушений со стороны болельщиков

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига выявила много фактов нарушений правил посещения стадионов со стороны болельщиков.

«Мы не первая страна, которая возобновила чемпионат. По итогам первого тура выявлено много нарушений, нам предстоит большая работа, чтобы их минимизировать. Всё проявляется в условиях практических действий. На каждом матче, помимо делегата, был представитель лиги, который контролировал весь регламент. Мы отметили все нарушения. Были неправомерные действия, касающиеся контактов с болельщиками. Они будут рассмотрены на КДК. Такая позиция недопустима. Мы будет продолжать работу с клубами, пройдёмся по регламентным нормам. Мы понимаем, что болельщики соскучились, эмоции захлёстывают, но за это будут жёстко наказываться клубы. Могу ещё раз поблагодарить правительство РФ, руководителя РФС, руководителя Роспотребнадзора за то, что нам пошли навстречу и разрешили проводить чемпионат. Думаю, что наш регламент ещё будет дорабатываться и определённые коррективы внесём, чтобы прийти к какому-то правильному документу.

Мы ведём консультации с Роспотребнадзором, чтобы как можно быстрее определять контактную группу и выявлять лиц, которые должны быть изолированы, а остальные продолжали бы играть. Это аналогия западных лиг. Надеемся, что Роспотребнадзор пойдёт нам навстречу. Нам предстоит в этих условиях играть и следующий сезон. Нужно соблюдать эти правила», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».