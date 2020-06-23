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Каспер Шмейхель отразил пенальти в матче с «Брайтоном»

Каспер Шмейхель отразил пенальти в матче с «Брайтоном»
Футбол / Англия 0

Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель отразил пенальти в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).

На 14-й минуте Шмейхель отбил удар с 11-метровой отметки в исполнении нападающего гостей Ниля Мопе.

Видео сэйва Шмейхеля можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» проходит в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживает матч арбитр Ли Мэйсон. Судьи на линиях — Марк Скоулз и Нил Дэвис. Резервный арбитр — Джонатан Мосс.

«Лестер Сити», набрав в 30 турах 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (32) — на 15-м месте. Лидером турнира является «Ливерпуль» (83).

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