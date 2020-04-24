К. Шмейхель: мне нравится арбитр Клаттенбург. Он может просто послать тебя подальше

Голкипер «Лестер Сити» и национальной команды Дании Каспер Шмейхель назвал любимого футбольного арбитра.

«Мне нравится Марк Клаттенбург. С ним никогда не бывает пустой болтовни. Если плохо ведёшь себя, он просто пошлёт тебя подальше», — приводит слова Шмейхеля Goal со ссылкой на подкаст BBC.

Каспер выступает за «Лестер Сити» с 2011 года. Ранее 33-летний датчанин защищал цвета «Лидс Юнайтед», «Ноттс Каунти», «Ковентри Сити», «Кардифф Сити», «Фолкирка», «Бери», «Дарлингтона» и «Манчестер Сити».

В нынешней кампании Шмейхель помог «лисам» в 29 матчах английской Премьер-лиги, 4 встречах Кубка английской лиги и 1 игре Кубка Англии. В активе вратаря 11 матчей без пропущенных мячей.

Напомним, Каспер попал в символическую сборную игроков АПЛ сезона-2019/2020 по версии Sky Sports.