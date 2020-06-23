«Моим белым братьям и сёстрам». Кевин-Принс Боатенг опубликовал статью о расизме

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», опубликовал статью на портале The Players' Tribune под названием «Моим белым братьям и сёстрам».



В письме Боатенг рассказал, как столкнулся с проявлением расизма в 14 лет, играя на турнире в Восточной Германии, а также вспомнил, как ушёл с поля вместе с другими футболистами «Милана» во время матча, прошедшего в 2013 году.



«После того случая, в матче «Милана», мой телефон разрывался от звонков и сообщений с поддержкой. За ночь я стал послом по борьбе с расизмом. Ничего из этого не произошло, потому что с поля ушёл чёрный игрок. Нет. Это произошло потому, что с ним ушли белые люди», — написал Боатенг.



Боатенг рассказал, как ФИФА решила создать целевую группу по борьбе с дискриминацией после того эпизода, а затем быстро закрыла эту программу, заявив, что все цели группы выполнены.



«Я нисколько не сомневаюсь, что ФИФА создала эту целевую группу только для видимости. Чтобы создавалось впечатление, что они что-то делают. Я даже не боюсь об этом заявить. Это факт», — отметил Боатенг.



Хавбек упомянул также об общих предубеждениях в отношении чернокожих людей и отметил системность этого явления.



«Глядя на меня, люди думают: «Как чёрный парень с татуировками может водить такую ​​машину? Он должен быть торговцем наркотиками или рэпером», — написал Боатенг.



Боатенг признался, что плакал, когда смотрел видео, на котором была запечатлена смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Напомним, после трагической гибели Флойда в США начались массовый протесты против жестокости полицейских.



»Я плакал, когда смотрел видео про Джорджа Флойда. Мне пришлось смотреть его пять раз, чтобы полностью понять, что произошло. На видео вы слышите его голос: «Я не могу дышать, я не могу дышать. Пожалуйста, мама». Это невероятно больно», — отметил Боатенг.



В конце своего письме Боатенг обратился к игрокам, прессе и белым людям, призвав их присоединиться к борьбе с расизмом и дискриминацией по расовому признаку.



«Белые братья и сёстры, вы те, кто может изменить этот мир. Вы нужны нам сейчас. Особенно сейчас. Вы должны помочь нам. Не бойтесь. Не молчите. Мы будем рядом. Мы просто хотим знать, что вы стоите с нами», — заключил Боатенг.